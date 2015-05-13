Japonya’da 6,8 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japon Meteoroloji Ajansı, depremin yerel saatle 06.12’de, ülkenin kuzeyindeki Miyagi bölgesinin 46kilometre açığında ve denizin 46 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Merkez üssüne uzaklığı 415 kilometre olmasına rağmen başkent Tokyo’da da hissedilen depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

19 bin kişi yaşamını yitirmişti

“Pasifik Ateş Çemberi” deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011’de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı. Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.

Deprem ve tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil’den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu. Üç reaktörün erimesi sonucu ortaya çıkan radyasyon sızıntısının ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.