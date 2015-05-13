T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya’da 6,8 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremde ölen ya da yaralanan olmadı

13 Mayıs 2015 12:47

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japon Meteoroloji Ajansı, depremin yerel saatle 06.12’de, ülkenin kuzeyindeki Miyagi bölgesinin 46kilometre açığında ve denizin 46 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Merkez üssüne uzaklığı 415 kilometre olmasına rağmen başkent Tokyo’da da hissedilen depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

19 bin kişi yaşamını yitirmişti

 

“Pasifik Ateş Çemberi” deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011’de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı. Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.

Deprem ve tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil’den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu. Üç reaktörün erimesi sonucu ortaya çıkan radyasyon sızıntısının ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.

ETİKETLER

japonyadeprem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24