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Dünya

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem NEW YORK (A.A)

17 Eylül 2011 07:47

-Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem NEW YORK (A.A) - 17.09.2011 - Japonya'nın Honşu adasının doğu sahilinde bugün 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.26'da (TSİ 22.26) yerin 36,3 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün Honşu adasındaki Hachinohe kentinin 108 kilometre güneydoğusu ile başkent Tokyo'nun 574 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi. Japon yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar meydana gelmediğini bildirdi.

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