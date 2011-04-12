-JAPONYA'DA 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TOKYO (A.A) - 12.04.2011 - Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 77 kilometre doğusunda, 6,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Japon Meteoroloji Ajansı yaptığı açıklamada, depremin 35 milyon kişinin yaşadığı ve bir megapol olan Tokyo'da da hissedildiğini, binaların sallandığını belirtti. Medya organları ise tsunami alarmı verilmediğini, herhangi bir can ve mal kaybı haberinin kendilerine ulaşmadığını kaydetti. Amerikan Jeofizik Enstitüsü'nden (USGS) yapılan açıklamada, denizin 13 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu'nda olduğu belirtildi. NHK televizyon kanalının sorularını yanıtlayan bir deprem uzmanı, son depremin, 11 Martta, 27 binden fazla kişinin ölmesine veya kaybolmasına yol açan ve ülkenin kuzeydoğusunu vuran 9 şiddetindeki depremin artçısı olduğunu belirtti. Öte yandan, Japonya'nın kuzeydoğusunda, 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketlerinin ardından zarar gören Fukuşima Daiçi nükleer santralinde bu son son artçı depremin yüzünden yeni bir hasarın meydana gelmediği belirtildi. Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketinin (TEPCO) yayımladığı yazılı açıklamada, bu son deprem yüzünden ne elektriğin kesildiği ne de şimdiye kadar herhangi bir hasar tespit edildiği kaydedildi. Santralin 1 numaralı reaktöründeki hidrojen birikmesinin yeni bir patlamaya yol açmaması için, geçen haftadan bu yana, reaktöre azot enjekte ediliyor. Ayrıca, santralin duvarında açılan ve yüksek radyasyonlu suyu Pasifik Okyanusu'na akıtan delik de geçen hafta kapatılmıştı.