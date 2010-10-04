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Dünya

JAPONYA'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TOKYO (A.A)

04 Ekim 2010 20:32

-JAPONYA'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TOKYO (A.A) - 04.10.2010 - Japonya'nın güneyindeki Okinawa adasında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yayın kuruluşu NHK, yerel saatle 22.28'de (TSİ 16.28) meydana gelen depremin derinliğinin 35 kilometre olduğunu duyurdu. NHK, Okinawa'nın Naha bölgesinin 320 kilometre güneybatısındaki depremin 50 santimetreye kadar dalga yaratabileceği konusunda uyarıda bulunulduğunu kaydetti. Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açtığına dair henüz bilgi olmadığı belirtildi.

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