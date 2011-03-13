-JAPONYA'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japonya'nın doğu sahili açığında bugün 6,2 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 10.26'da, yerin 24,5 kilometre altında meydana gelen artçı depremin merkez üssünün, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 179 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Yeni meydana gelen artçı depremin merkez üssünün, başkent Tokyo'ya, cuma günü meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depreminkinden daha yakın olduğu ve kentte büyük binaların sallanmasına neden olduğu kaydedildi. Japonya'da, cuma günü meydana gelen depremin ardından şimdiye kadar toplam 150 artçı deprem oldu.