Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem; ölü ve yaralılar var

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında deprem meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki depremde depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Ölenler arasında 9 yaşında bir kız çocuğu da var. Deprem sonrasında tsunami alarmı verilmedi, su şebekelerinde hasar olduğu belirlendi.

Deprem ilk olarak 5.9 olarak açıklansa da daha sonra 6.1 büyüklüğünde olduğu belirlendi.

NHK ve diğer Japon medyası bir duvarın yıkılması sonucu 80 yaşındaki bir erkeğin ve 9 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü ayrıca bir kütüphanenin altında kalan 80'li yaşlarındaki bir diğer erkeğin öldüğünü duyurdu.

NHK ayrıca deprem nedeniyle en az 234 kişinin yaralandığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe yetkililerin zarar tespiti yaptığını ve birinci önceliğin vatandaşların güvenliği olduğunu söyledi.

Fabrikalar üretimi durdurdu

Osaka Japonya'nın önemli endüstri bölgelerinden. Osaka merkezli Panasonic şirketi depremin ardından 3 fabrikasında üretimi askıya aldı. Daihatsu Motor Co. da zarar tespiti için Osaka ve Kyoto kentlerindeki fabrikalarında çalışmayı durdurdu.

Traktör üreten Kubota Corp. bölgedeki iki fabrikasında üretime ara verirken, klima üreticisi Daikin Industries Ltd. iki fabrikasında operasyonları askıya aldı.

Deprem ayrıca hızlı tren seferlerinin ve havalimanındaki operasyonların kısmi olarak durdurulmasına da yol açtı.

Osaka yakınlarındaki Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi. Osaka ve Hyogo'da deprem sonrası 17.000 evde elektrik kesintisi olduğu ancak 2 saat içinde bu sorunun giderildiği de gelen bilgiler arasında.