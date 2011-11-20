-Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem TOKYO (A.A) - 20.11.2011 - Japonya'nın İbaraki kentinde ilk ölçümlere göre 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 10.23'te (TSİ 03.23) yerin 10 kilometre kadar altında meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Tokyo'nun 130 kilometre kadar kuzeyi olduğu ve Tokyo'dan da hissedildiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 5,2 olduğu belirtildi. Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'nden (TEPCO) yapılan açıklamada depremin, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle çalışamaz durumdaki Fukuşima nükleer santralı üzerinde bir etkisinin bulunmadığı kaydedildi. Japon haber ajansı NHK'nın haberinde, depremde hasar veya yaralanma geldiğine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama gelmediği duyuruldu.