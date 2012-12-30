Japonya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin Sendai kentinin 123 kilometre doğusunda, denizin 40 kilometre dibinde meydana geldiğini bildirdi. Ülkede, bu ay aynı bölgede meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, büyüklüğü bir metreyi bulan dalgalara neden olmuştu.

Japonya 'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 19 bin kişinin öldüğü ya da kaybolduğu belirtilmişti. Bu deprem, Fukuşima Nükleer Santrali'nde felakete neden olmuştu.