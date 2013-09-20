Japonya'da 5,3 kuvvetinde deprem

Japonya'da Fukuşima Nükleer Santralı'nın bulunduğu bölgede 5,3 kuvvetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem başkent Tokyo'nun 177 kilometre kuzeydoğusundaki Fukuşima bölgesinde, 22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerji Şirketi, (TEPCO), 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören santralde herhangi bir anormalliğe rastlanmadığını duyurdu.

Başbakan Şinzo Abe ise nükleer santraldeki altı reaktörün ıskartaya çıkarılması emrini verdi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 kuvvetindeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yolaçarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felâketine neden olmuştu. Olay nedeniyle bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.

Ağustos ayında nükleer santraldeki depolama tanklarında radyoaktif su sızıntısı olduğu belirlenmişti. Sızıntının tüm çabalara rağmen durdurulamaması üzerine, Nükleer Düzenleme Kurulu alarm seviyesini Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği'ne (İNES) göre, "anomali"den "ciddi olay" seviyesine yükseltme kararı almıştı.