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Dünya

Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Depremin merkezinin Ishigaki Adası'nın 45 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı

01 Mart 2018 21:34

Japonya'nın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün,  ülkenin güneyinde yer alan Ishigaki Adası'nın 45 kilometre güneybatısı olduğunu  açıkladı.

Yerin 20,6 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen  ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Kyodo ajansının Japonya MeteorolojiAjansı'na dayandırdığı haberde de  Okinawa bölgesinde yer alan Iriomote Adası yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem  meydana geldiği bildirildi.

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