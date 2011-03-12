-JAPONYA'DA 413 ÖLÜ, 784 KAYIP SENDAİ (A.A) - 12.03.2011 - Japonya'da dün meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki çok şiddetli depremde ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 413. Japon yetkilileri, depremden sonra şimdiye kadar 784 kişinin kayıp olduğunun tespit edildiğini, yaralı sayısının ise bin 128 olduğunu söyledi. Buna ek olarak polis, depremin merkez üssüne en yakın kent olan Sendai sahillerinde 200 ila 300 kişinin cesedinin bulunduğunu kaydetti. Bu arada bilinmeyen sayıda cesedin de enkaz ve molozların altında olduğu sanılıyor. Kurtarma görevlilerinin ise depremin en kötü vurduğu bölgelere henüz ulaşamadığı bildiriliyor. Japonya bugün büyük ve asker destekli bir kurtarma operasyonu başlattı. Japonya Başbakanı Naoto Kan, depremin ardından kurtarma ve yaraları sarma çalışmaları için 50 bin asker görevlendirdiklerini açıkladı. Naoto Kan, toplam 190 askeri uçakla 25 geminin depremden etkilenen bölgeye gönderildiğini ifade etti. Japonya'nın beş bölgesinde 215 bin kişinin bin 350 geçici barınakta yaşadığı belirtilirken, depremden bu yana çoğu ülkenin kuzeydoğusunda olmak üzere bir milyondan fazla eve su verilemediği bildirildi.