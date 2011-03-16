-JAPONYA'DA 2 REAKTÖRE SU POMPALANIYOR TOKYO (A.A) - 16.03.2011 - Japonya'daki Fukuşima Daiçi nükleer santralinin 5 ve 6 numaralı reaktörlerine su pompalandığı bildirildi. Tokyo Elektrik şirketi, deprem ve tsunami felaketinin ardından soğutma sisteminde arıza meydana gelen nükleer santralin 5 ve 6 numaralı reaktörlerine su verildiğini açıkladı. -HELİKOPTER REAKTÖRE SU DÖKEMEDİ- Fukuşima nükleer santrali reaktörünün soğutma işlemi için gönderilen Japonya ordusuna ait helikopterin reaktöre su dökmeyi başaramadığı bildirildi. Kyodo haber ajansı, Savunma Bakanına dayanarak verdiği haberde, helikopterin bu görevi yerine getirememesinin nedeninin muhtemelen yüksek radyasyon seviyesi olduğunu duyurdu. Öte yandan hükümet sözcüsü Yukio Edano, Fukuşima nükleer tesisinin çevresindeki radyasyon seviyesinin şu anda insan sağlığını tehlikeye atacak boyutta olmadığını ifade etti. -İSPANYA GÜVENLİĞİ GÖZDEN GEÇİRECEK- İspanyol hükümeti, ülkedeki tüm nükleer santrallerindeki güvenliği gözden geçirme kararı aldı. Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından bu ülkedeki bazı nükleer santrallerde patlama ve radyasyon sızıntısı olması dünyada nükleer santrallerin ne kadar güvenli olduğu sorusunu ortaya atarken, ciddi tartışmaların yaşandığı İspanya'da nükleer santrallerin olası bir deprem veya sel riskine karşı güvenliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceği açıklandı. Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, mecliste yapılan görüşmelerin ardından basına açıklamasında, İspanya'daki tüm nükleer santrallerin güvenli olduğunu vurgulasa da bu güvenliğin daha da artırılacağını söyledi. Nükleer Güvenlik Konseyi'ne gerekli talimatların verildiğini kaydeden Zapatero, "Hepimiz, ülkemizin coğrafi ve doğal şartlarını biliyoruz. Nükleer santrallerimiz güvenliği üzerine rahat olmamız için gerekli sebeplerimiz var. Ama buna rağmen Japonya'da olanlardan sonra bizim de nükleer güvenliğimizi artırmamız gerekir" dedi. Zapatero ayrıca, önceliklerinin Japonya'ya yardım etmek olduğunun altını çizerek, nükleer santrallerin varlığıyla ilgili tartışmaların şimdi değil Japonya'nın içinde bulunduğu sorundan kurtulmasından sonra yapılması gerektiğini savundu. İspanya Başbakanı, Japon halkının deprem sonrasında tüm dünyaya bir yurtseverlik örneği verdiğini de ifade etti.