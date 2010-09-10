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Ekonomi

Japonya'da 150 yaşında emeklilik maaşı alanlar var

Japon hükümeti, kayıtlara göre hala hayatta, ancak 100 yaşını geçmiş olması gereken 230 binden fazla vatandaşının akıbetini bilemediğini açıkladı.

10 Eylül 2010 03:00

T24- Japon hükümeti, kayıtlara göre hala hayatta, ancak 100 yaşını geçmiş olması gereken 230 binden fazla vatandaşının akıbetini bilemediğini açıkladı.


BBC'nin haberine göre, nüfus kayıtlarında geçen ay başlatılan inceleme sırasında Tokyo'nun en yaşlısı olması gereken kişinin evinde mumyalaşmış kalıntıları bulunmuş, otuz yıldır emeklilik maaşını alan ailesi, sahtecilikle suçlanmıştı.

Adalet Bakanlığı kaynakları, kayıp vatandaşlardan bazılarının, İkinci Dünya Savaşı'nda ölmüş olabileceklerini dahi söylüyor.

Bazı vatandaşların da bilgi vermeden ülkeden göç etmiş olabilecekleri sanılıyor.


Yapılan incelemelere göre akıbeti belirlenemeyen yüzlerce kişinin, hala hayattalarsa, 150 yaşında olmaları gerekiyor.

111'inci doğumgünü kutlaması
Nüfus kayıtlarına yönelik inceleme yetkililerin, 111 yaşındaki Sogen Kato'nun Tokyo'nun en yaşlısı olduğunu belirlemeleri üzerine başlatıldı.

Çünkü doğumgünü kutlaması için evini ziyaret eden yetkililer, Kato'dan geriye otuz yılda mumyalaşmış kalıntılar buldular.

Yapılan incelemede, Kato'ya eşinin altı yıl önce ölümünden bu yana 100 bin doları aşkın emeklilik maşı ödendiği, bu paranın bir kısmının kullanıldığı belirlendi.

Japonya, dünyada en hızlı yaşlanan toplumlardan birine sahip.

Her beş kişiden biri, 65 yaşının üzerinde.

Son on yılda 100 yaşını geçenlerin sayısı üçe katlanarak 40 bini aştı.

Hükümet verilerine göre asırlık Japonların yüzde 87'si kadın.

Bununla beraber son gelişmelerin ışığında şimdi bu rakamların ne kadar doğru olduğu tartışılıyor.

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