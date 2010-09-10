Japonya'da 150 yaşında emeklilik maaşı alanlar var

T24-

BBC'nin haberine göre, nüfus kayıtlarında geçen ay başlatılan inceleme sırasında Tokyo'nun en yaşlısı olması gereken kişinin evinde mumyalaşmış kalıntıları bulunmuş, otuz yıldır emeklilik maaşını alan ailesi, sahtecilikle suçlanmıştı.

Adalet Bakanlığı kaynakları, kayıp vatandaşlardan bazılarının, İkinci Dünya Savaşı'nda ölmüş olabileceklerini dahi söylüyor.

Bazı vatandaşların da bilgi vermeden ülkeden göç etmiş olabilecekleri sanılıyor.



Yapılan incelemelere göre akıbeti belirlenemeyen yüzlerce kişinin, hala hayattalarsa, 150 yaşında olmaları gerekiyor.

111'inci doğumgünü kutlaması

Nüfus kayıtlarına yönelik inceleme yetkililerin, 111 yaşındaki Sogen Kato'nun Tokyo'nun en yaşlısı olduğunu belirlemeleri üzerine başlatıldı.

Çünkü doğumgünü kutlaması için evini ziyaret eden yetkililer, Kato'dan geriye otuz yılda mumyalaşmış kalıntılar buldular.

Yapılan incelemede, Kato'ya eşinin altı yıl önce ölümünden bu yana 100 bin doları aşkın emeklilik maşı ödendiği, bu paranın bir kısmının kullanıldığı belirlendi.

Japonya, dünyada en hızlı yaşlanan toplumlardan birine sahip.

Her beş kişiden biri, 65 yaşının üzerinde.

Son on yılda 100 yaşını geçenlerin sayısı üçe katlanarak 40 bini aştı.

Hükümet verilerine göre asırlık Japonların yüzde 87'si kadın.

Bununla beraber son gelişmelerin ışığında şimdi bu rakamların ne kadar doğru olduğu tartışılıyor.