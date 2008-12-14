Japonya yeni teşvik paketi açıkladı

Japonya Başbakanı Taro Aso, ülke ekonomisinin canlandırılması için 255 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi açıkladı.



Japonya Hükümeti Ekim'de de paket açıklamıştı



Aso düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 300 milyar dolarlık ilk teşvik paketini açıkladıkları Ekim ayından bu yana, Japon ekonomisiyle ilgili beklentilerin daha da olumsuzlaştığını söyledi.



Japon Başbakanı'na göre yeni paket, istihdamın artırılması, borçlanmanın teşvik edilmesini ve mali piyasalara destek verilmesini öngörüyor.



Paketin 10 milyar dolarlık bölümü son zamanlarda işlerini kaybeden geçici işçiler için kullanılacak.



ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Japonya resesyonda.



Ekonomisi ihracata dayalı olan Japonya, talebin azalması ve para birimi yen'in aşırı değerlenmesi nedeniyle küresel krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu.



Japonya'da ekonomik darboğaz dönemlerinde geleneksel olarak hükümetler, altyapı projelerine odaklanıyor.



Bu çerçevede otoyollar, demiryolları ve havaalanları inşa ediliyor.



Bu uygulama birçok kişi için iş imkanı yaratmasına karşın çok da gerekli olmayan projelere para yatırıldığı için kimi çevrelerce eleştiriliyor.



İhracatın düşmesi nedeniyle aralarında Sony ve Toyota'nın da bulunduğu bazı büyük Japon şirketleri işçi çıkaracaklarını ve üretimi azaltacaklarını açıklamıştı.







