T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Japonya yeni teşvik paketi açıkladı

Japonya Başbakanı Taro Aso, ülke ekonomisinin canlandırılması için 255 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi açıkladı.

14 Aralık 2008 02:00

Japonya Başbakanı Taro Aso, ülke ekonomisinin canlandırılması için 255 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi açıkladı.

Japonya Hükümeti Ekim'de de paket açıklamıştı

Aso düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 300 milyar dolarlık ilk teşvik paketini açıkladıkları Ekim ayından bu yana, Japon ekonomisiyle ilgili beklentilerin daha da olumsuzlaştığını söyledi.

Japon Başbakanı'na göre yeni paket, istihdamın artırılması, borçlanmanın teşvik edilmesini ve mali piyasalara destek verilmesini öngörüyor.

Paketin 10 milyar dolarlık bölümü son zamanlarda işlerini kaybeden geçici işçiler için kullanılacak.

ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Japonya resesyonda.

Ekonomisi ihracata dayalı olan Japonya, talebin azalması ve para birimi yen'in aşırı değerlenmesi nedeniyle küresel krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu.

Japonya'da ekonomik darboğaz dönemlerinde geleneksel olarak hükümetler, altyapı projelerine odaklanıyor.

Bu çerçevede otoyollar, demiryolları ve havaalanları inşa ediliyor.

Bu uygulama birçok kişi için iş imkanı yaratmasına karşın çok da gerekli olmayan projelere para yatırıldığı için kimi çevrelerce eleştiriliyor.

İhracatın düşmesi nedeniyle aralarında Sony ve Toyota'nın da bulunduğu bazı büyük Japon şirketleri işçi çıkaracaklarını ve üretimi azaltacaklarını açıklamıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24