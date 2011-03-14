Japonya: Yeni bir Çernobil yaşanmayacak

T24- Japonya'da yaşanan 8.9 büyüklüğündeki depremin ardından patlama yaşanan Fukuşima nükleer santralinde, ikinci bir patlama meydana geldi. Japon hükümeti, büyüyen endişelere yönelik "yeni bir Çernobil felaketi yaşanmayacak" açıklamasıyla rahatlattı.



Japonya bir taraftan Cuma günü yaşanan 8.9’luk depremin yaralarını sarmaya çalışıyor, bir taraftan da deprem sırasında hasar gören nükleer santrallerde meydana gelen hasar ve patlamalarla boğuşuyor. Daha önce de bir patlamanın gerçekleştiği Fukuşima nükleer santralinde bu sabah saatlerinde bir hidrojen patlaması oldu. Japon Hükümeti paylamada 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Santralin 3 numaralı reaktöründe gerçekleşen patlamanın hidrojen yoğunlaşmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Santralın 1 numaralı reaktöründe de bir gün önce bir patlama meydana gelmişti. Patlamayı doğrulayan Hükümet Sözcüsü Yukio Edano, reaktör çekirdeğinin zarar görmediğini ve radyasyon sızıntısı ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

'Çerbonil'e benzemez'

Ulusal Strateji Bakanı Koyçiro Genba ise, Nükleer Güvenlik Kurumu'na dayanarak, Jiji ajansında yayımlanan açıklamasında, "Çernobil olasılığı kesinlikle yok" ifadesini kullandı.

Ukrayna'da, 1986'da dünyanın en büyük nükleer kazası olan Çernobil'deki nükleer reaktörün patlaması nedeniyle bölgeden 130 bin kişi tahliye edilmiş, Ukrayna ve Avrupa'da yüzbinlerce kişi radyasyondan etkilenmişti. Patlamada 31 kişi ölmüştü.

Risk büyük

Deprem ve tsunaminin ardından soğutma sistemleri devre dışı kalan santralda, Cuma gününden bu yana, reaktörlerin soğutulması için çaba harcanıyordu. Son çare olarak reaktörlere deniz suyu pompalamaya başlayan ekiplerin gözü, benzer bir patlamadan korkulan 3 numaralı reaktördeydi. Bu reaktörde plütonyum ve uranyum yakıtı kullanıldığı için daha büyük riskin söz konusu olduğu haber veriliyor.

200 bin kişi tahliye edildi

Santralin çevresinde yaşayan 200 binden fazla kişi tahliye edilirken, ilk patlamada radyasyon sızıntısına maruz kalan 22 kişinin tedavi altına alındığı açıklandı. Japonya Başbakanı Naoto Kan, ikinci patlamadan önce santraldeki durumun kaygı verici olduğunu söylemişti.

ABD donanması açığa alındı

ABD, nükleer santralinde düşük seviyede radyasyon tespit edilmesinin ardından bölgedeki gemilerini tedricen geri çekti. 160 km.açıkta demirlemiş uçak gemisi Ronald Reagan radyasyon tespit etti. Ancak 7. Filo'dan yapılan açıklamada, radyasyon seviyesinin geçen ay ölçülenle aşağı yukarı aynı oranda olduğu, ancak durumun çok yakından izlenmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, radyasyonun nükleer santralden salınan buhar ve duman bulutundan kaynaklandığı belirtildi.

2 reaktör soğutuldu

Bu arada Japon yetkililer felaket bölgesindeki bir nükleer kompleksteki iki reaktörün soğutma işlemlerinin tamamlandığını ve başka bir reaktörde de soğutma çalışmalarının sona yaklaştığını bildirdiler.

Tokai Daini santralinin de yarın itibariyle soğutulup, kapatılacağı açıklandı.