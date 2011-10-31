-Japonya Yen'e müdahale etti TOKYO (A.A) - 31.10.2011 - Japonya Maliye Bakanı Jun Azumi, Japon Yeni'nin ABD Doları karşısında yeni bir rekor kırmasının ardından piyasaya müdahale ettiklerini bildirdi. Azumi düzenlediği basın toplantısında, dolar karşısında aşırı değer kazanan yendeki yükselişi durdurmak için yerel saatle 10.25'te döviz piyasasına müdahale etme talimatı verdiğini belirtti ancak müdahalenin miktarına ilişkin bilgi vermedi. Ekonominin temel göstergelerini bütünüyle yansıtmayan spekülatif hareketler gördüklerini vurgulayan Azumi, piyasadaki spekülatif hareketlere karşı güçlü ve kararlı adımlar atacaklarını yineledi. Azumi, sonuçlar memnun edinceye kadar döviz piyasasına müdahale etmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu, Japonya Maliye Bakanlığı'nın üç aydan daha kısa bir sürede Yen'e yaptığı ikinci müdahale oldu.