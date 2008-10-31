Japonya yedi yıl sonra faizi düşürdü

Japonya'nın kurtarma paketi 275 milyar dolar

Japonya Merkez Bankası yaptığı toplantıda, yüzde 0,5 olan gösterge faiz oranı yüzde 0,3'e indirildi. Böylece Merkez Bankası 2001 yılından bu yana ilk kez faizleri indirmiş oldu.Toplantıdaki oylamada faiz indirimi konusunda 4 evet ve 4 hayır oyu çıkınca, Merkez Bankası Başkanı Msaaki Shirakawa faiz oranının indirilmesi yönünde oy kullandı.Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "dünya ekonomisinde finansal krizden kaynaklı düzenlemelerin ABD ve Avrupa'da güçlükleri daha fazla artırdığını, bu koşullar altında, Japonya'nın ekonomisinde artan hareketsizliğin ihracatın azalmasıyla ve daha önce yüksek enerji ve ham madde fiyatları yüzünden gelecek birkaç çeyrek daha muhtemelen devam edeceği" belirtildi.Açıklamada, Merkez Bankası'nın, "faiz oranlarında indirimin ve para piyasası operasyonlarında esneklikte daha fazla yükselmenin uygun finansal koşulların sürmesi için gerekli olduğuna karar verdiği" ifade edildi.Merkez Bankası, "şimdiye kadar göreli olarak yüksek seyretmesine rağmen tüketici fiyatları enflasyonunun, emtia fiyatlarında son zamanlardaki düşüş nedeniyle kademeli olarak düşmesinin mümkün olduğunu" bildirdi.ABD Merkez Bankası (Fed) önceki gün gösterge faiz oranını yüzde 1'e, Güney Kore Merkez Bankası yüzde 4,25'e indirmişti. Çin, Hong Kong ve Tayvan da faiz oranlarını düşürmüştü.Gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB), İngiltere Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası'nın da faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.