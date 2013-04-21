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Dünya

Japonya ve Rodos'ta deprem

Japonya'da başkent Tokyo yakınlarında 6,1; Rodos açıklarında da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

21 Nisan 2013 13:16

Japonya'nın Izu adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rodos açıklarında da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin başkent Tokyo'nun 640 kilometre güneyinde, yerin 424 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

 

Rodos'ta da deprem

 

Rodos açıklarında da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, 4,4 büyüklüğündeki depremin, saat 04.45'te gerçekleştiği bildirildi.

Depremin yerin 57,1 kilometre derinliğinde olduğu kaydedilen depreme en yakın yerleşimlerin Marmaris'in Taşlıca, Söğütköy, Bozburun, Selimiye ve Bayırköy köyleri olduğu belirtildi.

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