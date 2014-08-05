Japonya uzaya ordu göndermeye hazırlanıyor

Japonya’nın 2019’da uzaya ordu göndereceği iddia edildi. Kararın gerekçesi ise dünyaya yaklaşan uzay cisimlerini tespit etmek ve uyduları uzaydaki atıklardan ve olası saldırılardan korumak olarak açıklandı.

Radikal'de yer alan habere göre, bilgiyi ABD -Japonya ilişkilerine yakın bir isim verdi. Uzaydaki asker î olmayan aktiviteleriyle ilgili bir yasayı 2008’de gözden geçiren Japonya’nın, yapılan değişikliklerle bir “uzay birliği”nin oluşumuna izin verdiği kaydedildi. 2019’da hayata geçmesi beklenen projeden ABD’nin de haberdar olduğu ifade edildi.

Dördüncü savaş alanı

Uzmanlar, dünyanın çevresindeki keşif ve iletişim uydularına zarar verebilecek yaklaşık 3 bin uzay kalıntısı olduğu bilgisini verdi. Konu hakkında konuşan kaynak, Japonya’nın uzay programı sayesinde elde edeceği bilgileri ABD ordusuna yardım için de kullanacağını ve bu şekilde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin planlandığını söyledi. Planların yazılı olduğu raporda uzaydaki ikili ilişkiler, “dördüncü savaş alanı” olarak tanımlandı.