Japonya Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan ayrılacağını yalanladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Japonya Su Ürünleri Ajansı, ülkenin Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan (IWC) çıkarak, ticari balina avcılığına devam edeceği yolundaki savları yalanladı.

Kyodo Haber Ajansı\'nın bir haberinde, Japonya’nın bu yılın sonunda IWC’den ayrılarak, tartışmalı ve pahalı olan Güney Okyanusu\'nda (Antarktika Okyanusu) balina avlamayı bırakıp, balina avıcılığına kendi karasularında ve özel ekonomik bölgesinde devam edeceğini savunulmuştu.

Japonya Su Ürünleri Ajansı, haberi yalanlayarak, ticari balina avcılığını 1986 yılında yasaklayan, IWC’den çıkmak konusunda bir karar alınmadığını açıkladı.

Japonya Su Ürünleri Ajansı’ndan ismi verilmeyen bir yetkili the Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, “Japonya’nın ticari balina avcılığına devam etmek istediği doğru, ancak Japonya’nın IWC’den ayrılacağı haberleri yanlış” dedi.

Doğal hayatı koruma eylemcileri, Japonya’nın Güney Okyanusu’nda balina avcılığı yapmamasını olumlu karşılarken, ülkenin IWC’den ayrılması halinde bir “korsan balina avcısı” olacağı konusunda uyardı.

Japonya daha önce IWC’nin kuruluş amacı olan, sürdürülebilir balina avcılığı için küresel balina stoklarını düzenlemekten saptığını iddia etmiş ve belirli balina türlerinin nüfuslarının sürdürülebilir balina avcılığı çin yeterli düzeylere ulaştığını savunarak, komisyondan çıkmakla tehdit etmişti.

