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Dünya

JAPONYA UAEK'DEN YARDIM İSTEDİ VİYANA (A.A)

14 Mart 2011 20:54

-JAPONYA UAEK'DEN YARDIM İSTEDİ VİYANA (A.A) - 14.03.2011 - Japonya'nın nükleer santralindeki patlamaların ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) yardım istediği bildirildi. Merkezi Viyana'da bulunan BM'ye bağlı kuruluşun Genel Direktörü Yukiya Amano, Japonya'nın UAEK'dan bir uzman heyeti göndermesi için resmi talepte bulunduğunu belirtti. Amano, UAEK'da kapalı kapılar ardında yapılan teknik bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Japon hükümeti bugün kurumdan uzman heyeti göndermesini istedi. Ayrıntılarla ilgili Japonya ile görüşmekteyiz" dedi.

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