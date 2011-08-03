Japonya, Türkiye'deki ihaleden de vazgeçti

T24

'DAHA FAZLA ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'









Fukişima'da ne olmuştu?



Bakan Yıldız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti ve kabul sonrasında gazetecilerinsorularını yanıtladı.Bir gazetecinin Japon heyetin Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, görüşmelerin ne aşamada olduğunu sorması üzerine Yıldız, geçen haftanın sonunda Japon heyetinin Türkiye'ye geldiğini ve depremde zarar gören Fukişima Nükleer Santralındaki son gelişmeleri kendilerine aktardığını söyledi.Müzakerelerde Türkiye'ye teklif veren ve Fukişima'nın işleticisi olan TEPCO'nun bu süreçten çekildiğini belirttiğini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:''Japonya'nın teklifi Türkiye'de özellikle yapımı, inşaat teknolojisiyle beraber, finansmanı ve işleticisi olarak 3 temel ayaktan oluşuyordu. TEPCO'nun çekilmesi, bu süreç için önemli bir gelişmedir. Ancak Japonya Hükümeti, özellikle yetkili kişisiyle beraber müzakerelere devam etmek istediklerini belirttiler. Bunun için de yeni bir model teklif edeceklerini bize söylediler. İşletmenin, şu an bir çok nükleer santralin işletmecisi olan TEPCO'nun olmaması önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki süreçte neler olacak derseniz, biz esnek işbirliği alternatiflerini değerlendireceğimizi kendilerine belirttik.''Fukuşima sonrası çıkarılacak dersleri, Fukişima kazasını Türkiye'nin mutlaka değerlendirdiğine dikkati çeken Yıldız, bu nedenle AB stres testlerine de dahil olduklarını beyan ettiklerini ve daha güvenli, riskleri minimize eden ve en aza indiren yapıyı ortaya koyduklarını söyledi.Akkuya'da basınçlı su reaktörü teknolojisini tercih ettiklerini hatırlatan Yıldız, ''Japonya'da kaynar su sistemi vardı, şimdi tekrar bu sistemi de gözden geçirdiğimizi kendilerine beyan ettik'' dedi.Zaman kaybetmek istemediklerini vurgulayan Yıldız, bu hususta Japonların teklifini hızla değerlendirerek, bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.Görüşmelerin, kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı geciktiğini, Mart ayının sonuna çok az bir süre kala Fukuşima kazasının gerçekleştiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:''Daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Japonya'nın başındaki bu sıkıntıyı son derece makul karşılamaya şu ana kadar gayret ettik. Uluslararası ilişkilerdeki nezaketimizi sürekli koruduk ama bir yandan zaman akıyor, bir yandan normal hayat devam ediyor. Türkiye büyüyor, gelişiyor ve değişiyor. Bizler de tabii ki ihtiyacımızı zamanında karşılamak üzere tedbirlerimizi alacağız. Kısa süre içinde değerlendireceğimizi söyleyebilirim.''Japonya’da yaklaşık beş ay önce meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından, Fukuşima santralinde nükleer felaket yaşanmıştı.Japonya’da, 9 büyüklüğündeki 11 Mart depreminden sonra 54 nükleer elektrik santralından 35’i çalışmayı durdurmuştu. Depremin vurduğu orta kesimdeki ana ada Honşu’nun doğusunda Büyük Okyanus’a yakın Fukuşima nükleer santralı büyük arıza ve sorun çıkarmıştı. Bölge halkı nükleer sızıntı tehlikesi nedeniyle tahliye edilmişti.