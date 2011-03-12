Japonya, Türkiye, 2.17 milyar dolarlık tahvil sattı

T24 - Hazine'nin samuray piyasasındaki tahvil ihracı, deprem felaketiyle aynı güne denk geldi. Türk Hazinesi, Japon piyasasına 2.17 milyar dolarlık tahvil sattı. Uzmanlar, felaketin ardından Yen'de yaşanacak düşüşün Türkiye'ye yarayacağı görüşünde.



Hazine'nin Japonya'ya satmayı planladığı tahvil dün fiyatlandı. 10 yıl vadeli ihracın tutarı yaklaşık 2,17 milyar dolar oldu. Bu ihraçla Türkiye'nin 2000 yılında gerçekleştirilen son ihracın ardından ilk kez yen piyasasına tahvil sattı. Para 18 Mart'ta hesaplara geçecek. Hazine 18 Şubat tarihinde JBIC garantili tahvil ihracı olanaklarını araştırmak üzere Daiwa Securities Capital Markets, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ve Mizuho Securities’e yetki vermişti. 18 Mart ihraç tarihli 10 yıl vadeli ihracın tutarı 180 milyar Yen (yaklaşık 2,17 milyar dolar) oldu. Kupon oranı yüzde 1.87 (10 yıl vadeli Yen swap oranı + 48 bp) ve fiyatı 100 olarak gerçekleşti.





TALEP, BEKLENTİLERİ AŞTI



Hazine'den yapılan açıklamada, Japon yatırımcılar tahvile yoğun ilgi gösterdi, ihraç miktarını aşan bir talep oluştu. İhraca, Japonya'da faaliyet gösteren bankaların, sigorta şirketlerinin ve bölgesel finansal kuruluşların da aralarında yer aldığı çok sayıda kurumsal yatırımcı önemli miktarda talepte bulundu





EN YÜKSEK MİKTARLI İHRAÇ



Yen piyasasında 2009'dan itibaren beş ülke tahvil ihracı gerçekleştirdi. Türkiye'nin satışı ise bu ülkede tek seferde yapılan en yüksek tutarlı ihraç oldu. Hazine açıklamasında 'Söz konusu ihraç aynı zamanda Türkiye tarafından uluslararası sermaye piyasalarından tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı ihraçtır' denildi.





Yen'in düşmesi işimizi kolaylaştırır



TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Aktaş, 'Kobe depremi Japonya'ya 100 milyar dolarlık maliyet oluşturmuştu. Japonya zaten resesyonda ve negatif büyüdü. Japonya ile ilgili risklerin artmasına yol açabilir. yen ile borçlanan kişi ve kurumlara yönelik olarak da Japon Hazine'sinin faizler konusundaki alacağı karar önemli' dedi. Aktaş, 'Bu gelişme, Hazine'nin işini kolaylaştırır. Japon Yen'i olumsuz etkilenir. Yen'in değeri düşük kalır. Tabii ki bunu ödemeye kalktığımızda Yen'in TL karışsındaki değeri de ne olacak. Ama yen değer kaybedecek gibi görünüyor' dedi.







