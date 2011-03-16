-JAPONYA TSUNAMİ TAHVİLİ ÇIKARABİLİR ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Japonya Finans Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naoyuki Yoshino, Japonya'da meydana gelen şiddetli deprem ve tsunaminin ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirirken, ek bütçenin nasıl oluşturulacağı konusunun ekonomistlere düşeceğini belirterek, ''Mevcut devlet tahvillerinden farklı olarak, Deprem-Tsunami-Afet tahvili çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Konuyu masaya yatırdık, tartışıyoruz'' dedi. Türkiye Ekonomi Kurumu'nun, geçen yıl Eylül ayında KKTC'de düzenlediği ekonomi konferansına katılan Keio Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yoshino, kurumun kendisine gönderdiği ''geçmiş olsun'' mesajına karşılık, bir teşekkür mektubu kaleme aldı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan mektupta, Yoshino öncelikle başından geçenleri ve deprem anında neler yaşadıklarını aktardı. Kısa bir süre önce Japonya Finans Kurulu Başkanlığına atanan Yoshino, mektubunda ekonomik gelişmeleri değerlendirirken de ülke yöneticilerinin, kuruldan Japon finans sistemini yeniden canlandırmasını istediğini, bunun kendisini için zorlayıcı, iddialı bir görev olacağını söyledi. ''Deprem için ek bütçenin nasıl oluşturulacağı, biz ekonomistlerin işi olacak'' diyen Yoshina, Deprem-Tsunami-Afet Tahvili çıkarmanın iyi olacağını düşündüğünü aktardı. Yoshino, bu tahvilin diğer devlet tahvillerinden farklı, özel bir tahvil olması gerektiğini ifade ederek, konuyu masaya yatırdıklarını ve üzerinde tartışma yürüttüklerini söyledi. -''MALİYETİN 180-200 MİLYAR DOLAR'I BULMASI BEKLENİYOR''- Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur, afetin maliyetinin 180-200 milyar dolar civarında olmasının beklendiğini söyledi. Bu da ortalama olarak milli gelirin yaklaşık yüzde 3.5'ine karşılık geliyor. Toyota'nın ve Nissan'ın belli bölgelerde üretimini durdurduğunu, Sony başta olmak üzere elektronik sanayinin üretimine de bazı bölgelerde ara verildiğini, petrol rafinerilerinin etkilendiğini ifade eden Uygur, özellikle sigortacılık sektörünün büyük darbe aldığını, sektörden yaklaşık 40 milyar dolar para çıkmasının beklendiğini kaydetti. Afet zamanlamasının da Japonya için çok kötü olduğunu belirten Uygur, 1990'ların başından bu yana resesyon-durgunluk sıkıntısı yaşayan ülkenin tam çıkış gösterecekken küresel krizin etkisine girdiğini, 2010 yılı itibariyle sanayi üretimi ve ihracat artışıyla yükselme sinyalleri verdiği süreçte de bu afetle karşılaştığını anlattı. Uygur, ülkenin altyapısının da büyük zarar gördüğünü, nükleer santralindeki durum nedeniyle enerji açığının da artacağını ifade ederek, çıkış için Japonya'nın tekrar borçlanmaya gitmek zorunda kalacağını söyledi. -''VERGİ ARTIŞI OLAMAZ, TAHVİL BORÇLANMAYI GÖSTERİYOR''- Japonya'nın ekonomiyi canlandırmak için zaten yüksek oranda bütçe açığı verip bunun için de borçlanmış bulunduğunu, şu anda dünyada milli gelirine göre en yüksek kamu borcuna sahip ülke olduğunu kaydeden Uygur, kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 225 kadar olduğuna işaret etti. Ülkenin 31 Mart'tan itibaren yeni bütçe yapacağını ifade eden Uygur, bunun harcamaların artması anlamına geleceğini söyledi. Harcamaların finansmanı için Japonya'nın vergi artışına gidemeyeceğini, ekonomik durgunluk tehdidinin daha büyük olduğunu dile getiren Uygur, ''Yine borçlanma kaçınılmaz. Zaten Prof. Yoshino'nun sözünü ettiği Deprem-Tsunami-Afet Tahvili de daha fazla borçlanılacağını gösteriyor'' dedi. Uygur, borçlanmanın orta vadeyi olumsuz etkileyeceğini belirterek, Merkez Bankasının para basma yoluna gidebileceğini sözlerine ekledi.