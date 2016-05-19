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Spor

Japonya, 'Tokyo, 2020 Olimpiyatları'nı rüşvetle aldı?' iddialarını araştıracak

Final oylamasında İstanbul'la çekişen Japonya'nın 2020 Olimpiyat Oyunları'nı alması için iddialara göre 2 milyon dolar rüşvet verildi

19 Mayıs 2016 00:08

Japonya Olimpiyat Komitesi, 2020 Olimpiyatları'nın Tokyo'da yapılabilmesi 2 milyon dolarlık rüşvet iddialarının araştıracağını açıkladı.

Tokyo, 2013 yazında yapılan yarışta İstanbul ve Madrid'e karşı üstünlük sağlamış, 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı.

Fransa'da savcılar, iddialarla ilgili hali hazırda bir soruşturma yürütüyor.
 

İstanbul ikinci olmuştu

 

İngiliz Guardian gazetesinin gündeme getirdiği haberin ardından Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi ilk açıklamasında, suçlamalardan haberi olmadığı belirtmişti.

Ancak daha sonra Komite, suçlamaların araştırılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili Palamentoda milletvekilleri tarafından sorgulanan Komite Başkanı Tsunekazu Takeda, "Bir soruşturma ekibinin kurulup çalışmaya başlamasına karar verdik. Ekipte dışarıdan avukatlar da yer alacak. Ekip, danışmanların sözleşmesinde yasadışılık olup olmayacağını inceleyecek" dedi.

2013'te Arjantin'de yapılan oylama şöyle sonuçlanmıştı:

1. tur

Tokyo: 42

İstanbul: 26

Madrid: 26

Ekstra oylama

İstanbul: 49

Madrid: 45

Final oylaması

Tokyo: 60

İstanbul: 36

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