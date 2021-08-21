Japonya, Suriyeli göçmenler için belediyelere 410 milyon dolar limitli kredi sağlayacak

Japonya'nın Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişinden etkilenen Türkiye'deki yerel yönetimlere 45 milyar yen (410 milyon dolar) üst limitli kredi sağlayacağı belirtildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmeler sırasında iki Bakan tarafından, Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişinden etkilenen Türkiye’nin yerel yönetimlerine sosyal altyapı sağlanması amacıyla temin edilecek 45 milyar Japon Yeni üst limitli kredi ile ilgili karşılıklı resmi belgeler imzalanmıştır" denildi.

Kredinin faizi Japon Yeni cinsinden 6 Ay Libor artı 95 bp (Faiz oranı alt sınırı: Yüzde 0,1), ödeme süresi ise 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 25 yıl olarak belirtildi.