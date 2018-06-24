Japonya, Senegal ile karşılaşıyor

Dünya Kupası H Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Japonya ile Senegal karşı karşıya gelecek. Ekaterinburg Arena'da oynanacak ve TSİ 18.00'de başlayacak. H Grubu'nda birbirlerine rakip olacak Japonya ile Senegal, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak.

İki ülke milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçlarında 3 kez karşı karşıya gelmişti. İki takım arasındaki rekabette Senegal üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 3 maçta Senegal 2 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Senegal'in attığı 5 gole, Japonya 2 golle yanıt verdi.