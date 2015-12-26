Japonya, seks işçisi olarak kullanılan Güney Koreli kadınlar için tazminat ödeyecek

Japonya'nın, 2. Dünya Savaşı döneminde seks kölesi olarak çalıştırdığı Güney Koreli kadınlara tazminat için bir devlet fonu oluşturacağı bildirildi. İki ülke arasında gerilime sebep olan konunun çözümüne dair görüşmeler için Japonya Dışişleri Bakanı Güney Kore'yi ziyaret edecek.

BCC Türkçe'de yer alan habere göre, birçok Güney Koreli kadın savaş döneminde kaçırılarak Japonya'daki askeri genelevlerde zorla çalıştırılmışlardı. Konu yıllardır, Japonya ve Güney Kore arasındaki önemli sorunlardan biri.

Güney Kore: Japonya özür dilemenin ötesinde bir şey yapmadı

Japon medyası, Japon Başbakan Şinzo Abe'nin, dışişleri bakanını bu sorunu çözmek için görevlendirdiğini yazdı. Dışişleri Bakanı sorunun çözümü için önümüzdeki günlerde Seul'e gidecek.

Güney Kore bugüne kadar Japonya'nın özür dilemenin ötesinde bir şey yapmadığını ve acımasız savaş dönemi geçmişini telafi etmede isteksiz davrandığını savunuyor. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler, görüşmeleri artırmaya karar vermeleri ardından iyileşmeye başladı..

Nikkei Asian Review gazetesine göre, Dışişleri Bakanı'nın hazırladığı teklifte doğrudan devlet bütçesinden kapsamlı bir fon yaratılmasının olduğunu yazdı. 1995 yılında Japon hükümeti bir fon yaratmış ancak fondaki para bağışlar üzerinden oluşturulmuştu. Bu fon 2007'de sonlanmıştı.

Japon medyası hükümetin bu konuda özür dileme ihtimalinin bulunduğunu da yazıyor. 1993'te Japonya özür dilemiş ama muhafazakâr Abe hükümeti bu özrü eleştirmişti.