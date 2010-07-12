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Dünya

Japonya seçimi: Tahminler başbakan darbe yedi diyor

Japonya Başbakanı Naoto Kan istifa etmeyeceğini açıkladı.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Japonya'da Başbakan Naoto Kan, partisinin parlamentonun üst kanadı için yapılan seçimlerde oy kaybetmesine rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.


Kan'ın başında bulunduğu koalisyon, seçimlerle birlikte, parlamentonun üst kanadındaki çoğunluğunu kaybetti.

Bunun dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ülkede, yasama zorluğu yaratabileceğinden endişe ediliyor.

Kan'ın partisinin 54 sandalye hedefinin gerisinde kalarak parlamentonun üst kanadında 44 sandalyesi olacağı tahmin ediliyor.

Başbakan Kan, seçim mağlubiyetini, satış vergilerinin artırılması planlarına bağladı.

Kan'ın koalisyon ortağı parti ise hiçbir sandalye çıkaramadı.

Seçimler, Demokrat Parti'nin 10 aylık iktidarı için referandum niteliğinde görülüyordu.

Seçime parlamentonun iki kanadında da çoğunluğa sahipken giden Demokrat Parti'nin yeni koalisyon ortaklarına ihtiyacı olacak.

Ülkedeki BBC muhabiri Roland Buerk, Kan'ın parti içindeki liderlik konumunun da sarsıldığını söylüyor.

Kan'ın selefi Yukio Hatoyama iktidardaki dokuzuncu ayında ülkedeki bir Amerikan askeri üssü ile ilgili vaatlerini yerine getiremediği için istifa etmişti.

Buerk, Kan'ın kamu borcu ile başedebilmek için istikrarlı bir siyasi zemine ihtiyaç duyacağını da belirtiyor.

Kan'ın başında bulunduğu Demokrat Parti, iki yıl önce köklü reformlar sözü ile iktidara gelmişti.

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