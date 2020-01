Japonya Savunma Bakanı, istifa etti

Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada, Güney Sudan'da Japon birliklerin yer aldığı barış misyonuyla ilgili skandalın patlak vermesinin ardından görevinden istifa etti.

Inada, barış misyonu sırasında tutulan kayıtların ört bas edilmesine dair yürütülen soruşturma kapsamında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın ‘şeffaflığa ilişkin yasal hükümleri ihlal ettiğinin' ortaya çıktığını açıkladı.

Inada, "Savunma bakanı olarak sorumluluk taşıyorum ve geri çekilmeye karar verdim. İstifamı Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye bugün sundum. Kabul edildi" dedi.

Soruşturmanın ardından ‘uygunsuzca' davrandığı ortaya çıkan yetkililerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Inada, dökümanlara dair bir bilgisi olduğunu veya onların örtbas edilmesini emrettiğini ise reddetti.

