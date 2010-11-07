-JAPONYA SANDIK BAŞINA GİTTİ TOKYO (A.A) - 11.07.2010 - Japonya'da seçmenler, parlamentonun üst kanadı üyelerinin yarısını yenilemek üzere sandık başına gidiyor. Kayıtlı 104 milyon seçmen, Senatonun 242 sandalyesinden 121'inin yeni sahiplerini seçmek üzere oy kullanacak. Seçim anketleri, merkez soldaki Başbakan Neoto Kan'ın lideri olduğu iktidardaki Japonya Demokratik Partisi'nin Senatoda sandalye kaybedebileceğini gösteriyor. Seçim sonucu, daha güçlü konumdaki parlamentonun alt kanadında çoğunluğu elinde bulunduran Japonya Demokratik Partisi'nin iktidar konumunu doğrudan etkilemeyecek. Bununla birlikte, seçimden güç kaybederek çıkması durumunda partinin Meclisten kanun çıkarma gücünü zayıflatarak partiyi yeni koalisyon ortakları bulmaya zorlayabilecek.