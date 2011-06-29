-JAPONYA SANAYİSİ TOPARLANIYOR TOKYO (A.A) - 29.06.2011 - Japonya'da fabrika üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede sanayi üretimi, nisan ayında da yüzde 1,6 oranında artmıştı. Ekonomistler, sanayi üretiminin mayısta yüzde 5,5 artacağını öngörüyordu. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının verilerine göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay aylık bazda yüzde 5,7 oranında artış gösterdi. Fabrika üretiminin haziran ve temmuz aylarında da artacağı tahmin ediliyor. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından başta otomobil şirketleri olmak üzere birçok üretici, geçici olarak üretim faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle fabrika üretim verileri, Japon ekonomisinin toparlanmasına işaret eden önemli bir gösterge olarak görülüyor.