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Dünya

JAPONYA, RUSYA'DAN ENERJİ TEDARİKİNİ ARTIRMASINI İSTEDİ MOSKOVA (A.A)

12 Mart 2011 20:36

-JAPONYA, RUSYA'DAN ENERJİ TEDARİKİNİ ARTIRMASINI İSTEDİ MOSKOVA (A.A) - 12.03.2011 - Deprem felaketinde nükleer enerji tesisleri hasar gören Japonya, Rusya'dan enerji tedarikini artırmasını istedi. Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin, Rusya'nın, Japonya'ya verdiği sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) miktarını 150 bin ton artırabileceğini belirtti. Itar Tass ajansının haberine göre Seçin, Rusya'nın büyük kömür üreticisi firmaları Mechel ve SUEK'in de fazladan 3-4 milyon ton kömür temin edip edemeyeceklerine gelecek hafta bakacaklarını belirtti. Japonya'da dün meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem felaketiyle tsunami faciasında bazı nükleer enerji santralleri hasar görmüştü.

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