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Dünya
Deutsche Welle

Japonya Rusya ile ‘barışmak’ istiyor

Japonya Başbakanı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana barış antlaşması imzalamayan iki ülke arasında sorunların aşılması için diyaloğu artırmak istedikleri mesajı verdi.

04 Ocak 2016 18:11


Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 70 yılı aşkın süre geçerken Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya ile Japonya arasında hâlâ bir barış antlaşması bulunmamasının ‘normal olmadığını' belirten Şinzo Abe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aynı görüşü paylaştığını vurguladı.

Başbakan Abe, kuzeydeki topraklar konusunun siyasi liderler arasında fikir alışverişi olmadan düzene koyulamayacağını belirterek, “İmkanlar elverir vermez Devlet Başkanı Putin ile diyaloğumu sürdüreceğim” dedi. Abe, Putin'in Tokyo'ya yapacağı bir ziyaret için en uygun zamanın seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Putin G7'ye davet edilecek mi?

Rusya'nın 2014 yılı mart ayında Kırım'ı ilhakının ardından dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden oluşan G8'e katılımı askıya alınmıştı. Japonya, dönem başkanı olarak mayıs ayında G7 zirvesine ev sahipliği yapacak. Abe, Putin'in G7 toplantısına davet edilip edilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

Abe, Rusya'nın çeşitli uluslararası sorunlarda çözüme dahil edilmesi gerektiğini belirterek, Suriye iç savaşının sona erdirilmesi çabaları, İran ile ilişkiler ve terörle mücadeleyi bu alanlara örnek gösterdi.

Kuril Adaları sorunu

İki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dört Kuril adası nedeniyle anlaşmazlık bulunuyor. Bu adalar savaşın sonunda Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov eylül ayı sonunda Japon mevkidaşı Fumio Kişida ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Tokyo yönetiminin ‘tarihi gerçekleri' kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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