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Ekonomi

Japonya resesyondan çıktı TOKYO (A.A)

14 Kasım 2011 11:53

-Japonya resesyondan çıktı TOKYO (A.A) - 14.11.2011 - Japonya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında büyüme kaydederek, durgunluktan çıktı. Ekonomistler, ülkenin söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 6,2 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından üç çeyrek üst üste daralan ekonomi, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6 oranında büyüyerek, son bir buçuk yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH) üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,5 oranında artış görüldü. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'da GSYH'nin söz konusu dönemde büyümesinde, ihracat ve tüketim harcamalarındaki artış etkili oldu. Ülkenin ihracatı 30 Eylül'de sona eren çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,2, tüketim harcamaları ise yüzde 1 arttı.

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