Japonya radyasyon sızıntısı karşısında çaresiz

T24

Son dakika:



NYT: 161 km ötede radyasyon



ABD’liler radyasyona maruz



Sabah saatlerinde 4 numaralı reaktörün de yanmaya başladığı ve 30 km'lik güvenlik çemberi oluşturulduğu açıklandı. Türkiye saatitle 05:20'de reaktördeki yangının söndürüldüğü bildirildi. Japonya Başbakanı'nın yaptığı açıklama zarar gören reaktörlerden insan sağlığını etkileyecek şekilde radyasyon sızdığı yönünde oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Japonya’da 9.0 şiddetindeki depremin ve tsunaminin ardından dünyanın yüreğini ağzına getiren nükleer kabus bir türlü kontrol altına alınamıyor. Fukuşima Daiçi nükleer elektrik santralinin 1 numaralı reaktöründe cumartesi günü yaşanan hidrojen patlaması sonrası, dün de 2 ve 3 numaralı reaktörde patlama meydana geldi.İki numaralı reaktörde radyoaktif yakıt çubuklarını soğutup hava ile teması engelleyen suyun seviyesinin düşmesi ve çubukların kısa süreliğine de olsa tümüyle açıkta kalması, reaktör çekirdeğinde erime ve ciddi bir radyasyon sızıntısı tehlikesi doğurdu.Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi (TEPKO) de yakıt çubuklarında erime yaşanmış olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.Sabah saatlerinde 2 numaralı reaktörde yaşanan hidrojen patlaması ise 50 kilometre uzaklıktaki AP muhabirleri tarafından da hissedilmişti. Patlamada, 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), patlamada reaktörün ana koruyucu kazanının zarar görmediğini açıklarken, hükümet sözcüsü Yukio Edano da başkent Tokyo’dan 250 kilometre uzakta olan tesisin çevresindeki radyasyon seviyesinin insan sağlığına zarar verecek kadar yükselmediğini savundu.Dün gece yarısı ise Japon medyası reaktörde bir patlama daha yaşandığını duyurdu. Ancak ayrıntılı bir bilgi alınamadı.Ancak New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan bir analiz, şu ana dek meydana gelen az miktarda sızıntının bile ne kadar büyük bir tehlike doğurduğunu ortaya koydu. NYT, pazar günü santralin yaklaşık 161 kilometre uzağında uçuş yapan Amerikan Savunma Bakanlığı helikopterlerinin atmosferde radyoaktif sezyum-137 ve iyot-121 maddelerini tespit ettiğini yazdı. Bu maddeler, Fukuşima tesisindeki soğutma çalışmaları sırasında artan basıncı düşürmek için dışarıya salınan hidrojen buharının içinde yer alıyor.Tesisteki üç reaktörde de elektrik bulunmadığı için soğutma çalışmalarının deniz suyu ile yapılması, içerideki buharın iyice artması ve yine dışarı salınmasının gerekmesi demek... New York Times, bu durumun şimdiye dek bölgeden tahliye edilen yaklaşık 200 bin kişinin uzun bir süre boyunca evlerine dönememesine yol açacağını yazdı. Dahası, şu an bölgeden açık denize doğru esen rüzgârın yönünün değişmesi ihtimali ve önümüzdeki günlerde yağmur yağacak olması tehlikenin boyutunu artırıyor.Bu arada ABD’nin bölgeye yardım için gönderdiği USS Ronald Reagan gemisinin Fukuşima’dan çıkan bir radyoaktif bulutun içinden geçtiği ve 17 personelin, bir saat için bir insanın normalde bir ayda aldığı kadar radyasyona maruz kaldığı açıklandı. Amerikan gemisi bu olayın ardından yardım faaliyetini askıya aldı. Japon yetkililer, Fukuşima yakınlarından tahliye edilenler için kurulan merkezlere 230 bin iyot hapı gönderdi. İyot hapı, tiroid kanserinden korunmaya yarıyor.