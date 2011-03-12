-JAPONYA OKYANUSA KAYDI TOKYO (A.A) - 12.03.2011 - Japonya'nın Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsünde misafir öğretim görevlisi olarak bulunan Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük, Japonya'nın deprem ve tsunami felaketiyle birlikte son verilere göre okyanusa 2 metre kaydığını ve 70 santimetre yere doğru göçtüğünü söyledi. Deprem ve tsunami hakkındaki güncel verilere ilişkin olarak açıklama yapan Küyük, depremi ölçen sismik ağların durduğunu ve aletsel olarak ellerinde büyüklük ölçüsü bulunmadığını kaydetti. Küyük, Tokyo'nun kuzeyindeki Tsukuba şehrinde sismik verilerin ölçüldüğü ve işlendiği bir merkez olduğunu, ancak elektrik kesintisi ve su basması nedeniyle sistemin aktive edilemediğini ve veri alınamadığını kaydetti. Depremin maksimum yer ivmesi dağılımını incelediklerini belirten Küyük, bu bağlamda ellerine gelen en büyük kayıtların Sendai şehri ve İbareki eyaletinden olduğunu söyledi. Küyük, bu depremin sıradan olmadığını ifade ederek, depremin neredeyse yer çekimi gücünde yanal olarak bir itmeye neden olduğunu kaydetti. Bu ivme değerlerini devamlı incelediklerini belirten Küyük, çarpıcı bazı sonuçlar elde edildiğini ve Sendai şehrinde kıyı kesimlerin 65 ila 70 santimetre yere doğru göçtüğünü söyledi. Küyük, "büyük bir alanın resmen aşağıya indiğini" vurgulayarak, muhtemel sebebin, tsunamiyle gelen dalgaların hepsinin geri gidemeyip bölgede bir ağırlık yapması ve depremin de etkisiyle aşağı doğru zemini itmesi olduğunu anlattı. Hadisenin boyutlarının yanal olarak daha kötü olduğunu vurgulayan Küyük, GPS ile aldıkları verilere göre Sendai bölgesinin 2 metre denize kaydığını ve 70 santimetre yere göçtüğünü belirtti. Küyük, meydana gelen büyük felaketle ilgili olarak, "Japonya'yı okyanusa çekmiş gözüküyor ve biraz da batırmış" değerlendirmesinde bulundu.