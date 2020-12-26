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Dünya

Japonya, ocak ayının sonuna kadar yabancıların ülkeye girişini yasakladı

26 Aralık 2020 20:30

Japonya'da hükümet, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni türünün yayılmasını engellemek amacı ile 28 Aralık'tan itibaren Ocak ayı sonuna kadar yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya aldı.

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