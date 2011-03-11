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JAPONYA NÜKLEER REAKTÖRDEKİ BASINÇ YÜKSELİYOR TOKYO (A.A)

11 Mart 2011 22:43

-JAPONYA NÜKLEER REAKTÖRDEKİ BASINÇ YÜKSELİYOR TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'yı sarsan depremde soğutma sisteminde hasar meydana gelen Fukuşima nükleer santralinin 1 nolu reaktöründeki basıncın yükseldiği bildirildi.  Jiji Haber Ajansının Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi TEPCO'ya dayanarak verdiği haberde,  şirketin basıncı düşürmeye yönelik önlemler almaya hazırlandığı da belirtildi.  TEPCO yetkilileri ise habere ilişkin bir açıklama yapmadı.  Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından, hükümet Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde arıza oluştuğunu ilan etmiş ve binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi emri verilmişti.  Dünya Nükleer Birliği, nükleer santraldeki durumun kontrol altında olduğunun anlaşıldığını belirtirken, ABD de santrale soğutma malzemeleri gönderdiğini açıklamıştı. Öte yandan Japonya'da ikinci bir trenin daha kayıp olduğu bildirildi. Japon Jiji ajansındaki haberde, ikinci trenin kuzeydoğudaki Iwate bölgesinde kaybolduğu ifade edildi. Japon Kyodo ajansının haberinde de, ''Ölü sayısı muhtemelen binden fazla'' ifadesi kullanıldı.

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