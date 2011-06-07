-JAPONYA: NÜKLEER FELAKETE HAZIRLIKLI DEĞİLDİK TOKYO (A.A) - 07.06.2011 - Japonya, 11 Mart'taki şiddetli deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki felaket gibi ağır bir nükleer kazaya hazırlıklı olmadıklarını ve meydana gelen hasarın da ilk başta tahmin edilenden daha büyük olduğunu bildirdi. Tokyo, BM'nin nükleer ajansı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) sunmak üzere hazırladığı raporda, tsunaminin ardından Daiçi nükleer santralinde elektriğin kesilmesi ve soğutma sisteminin bozulmasının ardından üç reaktördeki çekirdeğin eridiğini, muhafaza kazanlarının büyük olasılıkla güvenlik korumalarının bozulduğunu açıkladı. Rapora göre, 1 nolu reaktördeki yakıt da daha önce tahmin edilenden bir saat önce erimeye başladı. Japonya'nın nükleer acil görev gücünün verileri ve UAEK'dan bir ekibin ön değerlendirmesiyle hazırlanan ve UAEK'ya sunulacak raporda, Tokyo hükümetinin ülkenin nükleer düzenleme kurulunun bağımsızlık sorunu bulunduğu kabul ettiği ve kontrol sisteminin güvenliğini artırma taahhüdünde bulunduğu da yer aldı. Raporun açıklanmasından bir gün önce hükümetin nükleer yetkilileri, hasar gören santralden sızan radyasyon miktarına ilişkin daha önceki tahminlerini iki katına çıkarmış ve reaktörlerin gördüğü zararın da daha önce tahmin edilenden fazla olduğunu belirtmişti. Yetkililerin ortaya koyduğu yeni tahminler, havaya yayılan radyasyon miktarının daha önce sanıldığı gibi Çernobil felaketinin onda biri oranında değil, yaklaşık altıda bir oranında olduğuna işaret ediyor.