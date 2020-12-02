Japonya'nın Koronavirüs'le mücadele ilkesi: "Kalabalık yerler, kapalı alanlar, yakın temas" üçlüsünden uzak durulacak

Japonya, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede İngilizce'de "Üç C" anlamına gelen "Sanmitsu" ilkesini benimsedi. Bu kapsamda "kapalı alanlar, kalabalık yerler, yakın temas" kaçınılması gereken üç temel durum olarak belirlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya'nın Koronavirüs'le mücadelesinde "Sanmitsu" ilkesini ilk kullanan Tokyo Valisi Yuriko Koike oldu. Koike, hükûmetin "kapalı alan, kalabalık yer, yakın temas"tan kaçınma uyarısını hatırlatmak için "Sanmitsu" kelimesini kullandı.

Japonya'da salgının başından bu yana belirlenen bu ilke, vaka ve ölüm sayılarının kontrol altında tutulmasının anahtarı olarak görüldü. Japonya'da kaydedilen vaka sayısı 151 bin 742 olarak belirtildi.

Koronavirüs salgını, 2020 için sözlükler tarafından her yıl seçilen "Yılın Kelimesi" için çeşitli seçeneklr sundu. Britanya'da Collins Sözlüğü, 2020'nin kelimesi olarak "Tecrit"i belirledi. Oxford Sözlüğü ise 2020'nin hareketli bir yıl olduğunu belirterek seçilecek birden fazla kelime olduğunu savundu. Avustralya'nın Ulusal Sözlüğü ise yılın kelimesi olarak "izolasyon"u seçti.