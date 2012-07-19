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Dünya

Japonya Milli Takımı'nda cinsiyet ayrımcılığı

Paris’e hazırlık maçı için giden Japonya’nın olimpiyat kadın futbol takımına uçakta ekonomi sınıfında yer ayrılırken, erkek futbol takımı business sınıfında uçtu

19 Temmuz 2012 12:59

Fransa’nın başkenti Paris’e hazırlık maçı için giden Japonya’nın olimpiyat kadın futbol takımına uçakta ekonomi sınıfında yer ayrıldı. Erkek futbol takımı ise business sınıfında uçtu.
 
İngiltere'nin başkenti Londra’da 27 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Yaz Olimpiyatları’na günler kala Japonya takımında cinsiyet ayrımcılığı skandalı patlak verdi.

Paris’e hazırlık maçı için giden Japonya’nın olimpiyat kadın futbol takımına uçakta ekonomi sınıfında yer ayrılırken, erkek futbol takımı business sınıfında uçtu.

Geçtiğimiz yaz Almanya’da gerçekleşen kadın futbol dünya kupasında şampiyon olan ve olimpiyatlarda da favori gösterilen takım, cinsiyet ayrımcılığına isyan etti.

Takım kaptanı Homore Sawa, Japon Havayolları’nın kendilerine eşit davranması gerektiğini söyledi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; şampiyonluklarını hatırlatan Sawa, “Ayrımcılık yapılacaksa da tam tersi olmalıydı. Biz yaş açısından bile büyüğüz” dedi.

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