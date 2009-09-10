Japonya mahkumları delirtiyor

Japonya'da idam mahkumlarına uygulanan muamelenin bazı
mahkumları delirttiği iddia edildi.
Uluslararası Af Örgütü, Japonya'da idam cezasına çarptırılan
mahkumlara kötü muamelede bulunulduğunu ve bu muamelenin bazı mahkumları
delirttiğini bildirdi.
Merkezi Londra'da bulunan örgütün açıklamasında,
Japonya'da 97 idam mahkumu bulunduğu hatırlatıldı ve bu mahkumlara ne zaman idam
edileceklerinin önceden bildirilmediği belirtildi.
Mahkumların aniden
idam edilebilecekleri korkusuyla yaşadıkları kaydedilen açıklamada, "İdam cezası
kesinleşenler, her gün infazı beklemek zorunda. Her gün, bu mahkumların son günü
olabilir. İnfaz emriyle gelen bir yetkili bu mahkumlara cezanın birkaç saat
sonra infaz edileceğini bildiriyor. Bazıları yıllarca, bazıları on yıldan fazla
süre bu korkuyla yaşıyor" denildi.
"Bu mahkumiyet şartlarının insani
olmadığı ve mahkumun kaygısını ve korkusunu artırdığı" belirtilen açıklamada,
"Bazı mahkumlar akıl hastası haline geliyor" ifadesi kullanıldı.
İdam
mahkumlarının cezaevlerinde neredeyse tamamen tecrit edildiği kaydedilen
açıklamada, "Tuvalete gitmeleri, dışında mahkumların hücrelerinde dolaşmalarına
izin verilmiyor ve sürekli oturmaları gerekiyor" denildi.
Açıklamaya
göre, idam mahkumlarının her ziyarette aile üyeleri ve avukatlarıyla 5 dakika
görüşmesine izin veriliyor. Japon yetkililerin idam mahkumlarının akıl sağlığı
konusunda şeffaf olmadığını söyleyen Uluslararası Af Örgütü yetkilileri,
Japonya'daki idam mahkumlarıyla görüşmelerine izin verilmemesinden de üzüntü
duyduklarını belirtiyorlar.