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Dünya

Japonya mahkumları delirtiyor

10 Eylül 2009 15:27

Japonya'da idam mahkumlarına uygulanan muamelenin bazı mahkumları delirttiği iddia edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Japonya'da idam cezasına çarptırılan mahkumlara kötü muamelede bulunulduğunu ve bu muamelenin bazı mahkumları delirttiğini bildirdi. 

Merkezi Londra'da bulunan örgütün açıklamasında, Japonya'da 97 idam mahkumu bulunduğu hatırlatıldı ve bu mahkumlara ne zaman idam edileceklerinin önceden bildirilmediği belirtildi.

Mahkumların aniden idam edilebilecekleri korkusuyla yaşadıkları kaydedilen açıklamada, "İdam cezası kesinleşenler, her gün infazı beklemek zorunda. Her gün, bu mahkumların son günü olabilir. İnfaz emriyle gelen bir yetkili bu mahkumlara cezanın birkaç saat sonra infaz edileceğini bildiriyor. Bazıları yıllarca, bazıları on yıldan fazla süre bu korkuyla yaşıyor" denildi.

"Bu mahkumiyet şartlarının insani olmadığı ve mahkumun kaygısını ve korkusunu artırdığı" belirtilen açıklamada, "Bazı mahkumlar akıl hastası haline geliyor" ifadesi kullanıldı.

İdam mahkumlarının cezaevlerinde neredeyse tamamen tecrit edildiği kaydedilen açıklamada, "Tuvalete gitmeleri, dışında mahkumların hücrelerinde dolaşmalarına izin verilmiyor ve sürekli oturmaları gerekiyor" denildi.

Açıklamaya göre, idam mahkumlarının her ziyarette aile üyeleri ve avukatlarıyla 5 dakika görüşmesine izin veriliyor. Japon yetkililerin idam mahkumlarının akıl sağlığı konusunda şeffaf olmadığını söyleyen Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, Japonya'daki idam mahkumlarıyla görüşmelerine izin verilmemesinden de üzüntü duyduklarını belirtiyorlar.

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