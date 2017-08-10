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Japonya: Kuzey Kore'yi durdururuz

Japonya'nın yanı sıra Güney Kore de ihtar verdi

10 Ağustos 2017 16:02

Japonya, Kuzey Kore'nin "Guam Adası'nı vururuz" uyarısına, "Kuzey Kore'yi durdururuz" diyerek yanıt verdi. Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, Kuzey Kore'nin olası bir füze  saldırısına hazır olduklarını ve bunu durdurabileceklerini vurguladı.

Sputnik’in haberine göre Savunma Bakanı bu durumda Japonya’nın tümünün güvenliğini sağlamak amacıyla ‘kolektif meşru müdafaa’ hakkını yürürlüğe sokabileceklerini ve gemiden-havaya füze savunma sistemi Aegis’e sahip destroyeri görevlendirebileceklerini belirtti. Japonya’da geçen yıl onaylanmış olan yeni yasayla, Japon ordusuna olası bir düşman saldırısı sırasında ABD ve diğer müttefiklerine yardım etme yetkisi verildi.

Güney Kore de ihtar verdi

Japonya’dan sonra Güney Kore ordusundan da Pyongyang’a sert bir  ihtar geldi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Roh Jae-cheon, Kuzey Kore’nin Guam sularına füze fırlatması halinde ABD ve Seul’dan ‘acımasız ve güçlü’ bir yanıt alacağını söyledi.

‘ABD ve Güney Kore ordusunun Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonunu hızlı ve acımasız bir şekilde cezalandırmaya hazır olduğunu’ ifade eden Roh, bu hazırlıklar konusunda ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Güney Kore devlet başkanlığı ofisi de ülkenin en üst düzey güvenlik danışmanı Chung Eui-yong’un Kuzey Kore’nin tehditlerini gündeme üzere, öğleden sonra ulusal güvenlik konseyi toplantısı yapacağını duyurdu.

Diğer taraftan dün Pyongyang’da Kuzey Kore’ye yönelik son Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ret ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u desteklemek için kitlesel bir sokak eylemi yapıldı. Kim Il-sung Meydanı’nda ellerindeki bayrak ve pankartlarla toplanan on binlerce Kuzey Koreli’ye balkondan seslenen Kuzey Kore Siyasi Büro üyesi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Ki Nam, “ABD ve müttefikleri bizim kıtalararası füze (ICBM) denememizi eleştirirken, Birleşmiş Milletler’in yönetimini ele geçirerek yine yaptırımlar uydurdu” dedi.

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