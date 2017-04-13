Japonya: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabilir

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabileceğini söyledi.

Şinzo Abe Japonya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'nin elinde şu anda sarin gazlı başlık takılabilecek füzeler bulunması ihtimali var" dedi.

Tokyo Metrosu'nda 1995'te bir tarikatın düzenlediği sarin gazı saldırısı sonucu 12 kişi ölmüştü.

Saldırı nedeniyle binlerce kişi de hastalanmıştı.

Japonya Başbakanı ise parlamentodaki konuşmasını, Kore Yarımadası'nda gerilimin arttığı, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer deneme peşinde olduğuna dair kaygıların arttığı bir dönemde yaptı.

Öte yandan, Kuzey Kore Devlet Televizyonu ülkenin lideri Kim Jong-un'un özel güçlerin yaptığı tatbikatı izlediğini duyurdu.

Haberde Kim Jong-un'un, "özel kuvvetler düşman hedeflerini acımasızca havaya uçururken gülümsediği" belirtildi.

Kuzey Kore, Cumartesi günü ülkenin kurucusu Kim il Sung'un 105'inci doğum gününü kutlayacak.

Kim Jong-un'un dedesi Kim il Sung'un "Güneşin Günü" diye adlandırdığı doğum günü, ülkenin en önemli ulusal bayramlarından biri.

Geçmişte bu ulusal bayramda füze denemeleri yapmıştı.

Kuzey Kore bu yıl da sonuncusu 5 Nisan'da olmak üzere birkaç füze denemesi yaptı.

Son nükleer denemeyi ise geçen yıl 9 Eylül'de gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Kuzey Kore'ye karşı tek taraflı harekete geçmeye hazır olduğunu söylemiş ve Kore Yarımadası'na savaş gemileri yollamıştı.

Kuzey Kore savaşa hazır olduğunu duyururken, Pyongyang yönetiminin başlıca müttefiki Çin ise Trump'a sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi çağrısında bulunmuştu.