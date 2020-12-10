Japonya Koronavirüs aşısı için 10 bin 500 dondurucu satın almayı planlıyor

Halkını virüsten korumak için olağanüstü çalışma başlattığını duyuran Japonya, yeni Koronavirüs aşılarını saklamak için 10 bin 500 derin dondurucu satın alacağını açıkladı. Japonya olağanüstü koruma hazırlıklarına başlarken Tokyo rekor vaka sayısını bildirdi.

126 milyonluk nüfusa sahip Japonya'nın Pfizer Inc, AstraZeneca Plc ve Moderna Inc'den toplam 290 milyon doz veya 145 milyon insana yetecek kadar aşı satın alma anlaşması var.

Pfizer'ın aşılarının eksi 75 ve Moderna'nın yaklaşık eksi 20 derecede tutulması gerekiyor, bunun aşıların yaygınlaştırılması sırasında lojistik zorluklara sebep olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Tokuaki Shobayashi aşıların uygulanması ile ilgili "Bizi olağanüstü bir görev bekliyor" dedi.

Japonya genelinde 165.00'den fazla enfekte hasta kaydedildi

Japonya'da Batı ülkelerine kıyasla daha az Koronavirüs vakası görülmesin rağmen soğuk hava nedeniyle yeni hasta sayıları arttı.

Japonya genelinde, ağırlıklı Tokyo olmak üzere 165.000'den fazla enfekte hasta ve 2.500 ölüm kaydedildi. Üst düzey yetkililer, "azami tedbir" için çağrı yaptı.

Savunma Bakanı Nobuo Kishi bu hafta, Öz Savunma Kuvvetleri olarak bilinen orduya kuzeydeki Hokkaido vilayetindeki sert etkilenen bir şehre hemşire göndermesini emretti.

Sağlık Bakanlığı, Japonya'nın aşıları ne zaman alacağını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi, ancak AstraZeneca, Japonya'ya tahsis edilecek 120 milyon dozdan aşının 30 milyonunu 2021'in ilk çeyreğinde tedarik edeceğini duyurdu.

Devlet, aşılama operasyonunu denetleyecek ve masrafları üstlenecek. Ön saflardaki sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve kronik sağlık sorunları olan kişilere aşı yaptırmaya öncelik verilecek. Bakanlık, aşıların klinik ve hastanelerde doktorlar ve hemşireler tarafından yapılacağını, spor salonları ve alışveriş merkezleri gibi otoparklı tesislerin de aşılama yeri olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Norio Sugaya, aşılamaya geç kalmanın olumlu yönleri olduğunu söyledi. Sugaya, "Doğruyu söylemek gerekirse, bunu yıl sonuna kadar başlatmış olsaydık iyi olurdu. Ancak şimdi potansiyel yan etkiler hakkında ve eksi 70 dereceyi koruyabilen bir aşılama sisteminin nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz." dedi.