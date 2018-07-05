Japonya Kaptanı: Soyunma odasını biz değil görevliler temizledi

Japonya Milli Takımı kaptanı Makoto Hasebe, 2018 Dünya Kupası'ndaki Belçika yenilgisinin ardından Japon oyuncuların stattan ayrılmadan önce soyunma odalarını temizlediği yönündeki haberin doğru olmadığını açıkladı. Diğer taraftan Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Taşima, teknik direktör Akira Nişino'nun takımdan ayrılacağını doğruladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3-2'lik skorla yenilen ve son 16'ya kalamayan Mavi Samuraylar ülkelerine döndü.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Japonya Milli Takımının kaptanı Makoto Hasebe, yenilginin ardından Japon oyuncuların stattan ayrılmadan önce soyunma odalarını temizlediği yönündeki haberin doğru olmadığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan konuyla ilgili haberde Japon futbolcuların soyunma odasını temizlediği ve Rusça teşekkür notu bıraktığı yer almıştı.

Oyuncuların değil Japon takımında yer alan görevlilerin temizliği yaptığını söyleyen Makoto "Takımımızın görevlileri her maçtan sonra alandan ayrılmadan önce soyunma odalarımızı harika bir şekilde temizledi" dedi.

Japon taraftarların da maçların ardından stadyumda yaptığı temizlikler Dünya Kupası izleyicilerinin takdirini kazanmıştı.