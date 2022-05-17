Japonya, kapılarını 2020'den bu yana ilk kez turistlere açmaya hazırlanıyor

Japonya, Covid-19 pandemisinin başladığı 2020’den bu yana ilk kez turistlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Japonya kapılarını tamamen açmadan önce küçük gruplara test turizmi turları gerçekleştirecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, turizmin ekonomide önemli bir yer tuttuğu Japonya’da turistlerin girişine 2020’den bu yana izin verilmiyordu. Düzenlemeler zamanla öğrenci ve iş insanlarının girişi için esnetilmiş ancak bireysel turistler için engel sürmüştü.

Japonya Turizm Ajansı, küçük tur gruplarını bu ay sonunda ülkeye kabul etmeye başlayacaklarını, turizmin normalleşmesinin test edileceğini duyurdu.

ABD, Tayland, Singapur ve Avustralya’dan kabul edilecek turistlerin üç doz Covid aşısı olması gerekiyor.