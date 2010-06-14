Japonya, Kamerun'u tek golle geçti

T24 -

Japonya - Kamerun: 1 - 0

Güney Afrika'nın Bloemfontein kentinde yer alan Free State Stadyumu'nda oynanan maçın ilk dakikaları orta saha mücadelesi halinde geçerken, ilk 10 dakikanın ardından Kamerun ağırlığını hissettirmeye başladı.Zaman zaman yarı sahada yaptığı preslerle Uzak Doğu temsilcisinin oyun kurmasına izin vermeyen Kamerun'a karşı Japonya, kontra atak ve ender geliştirdiği organize hücumlarla karşılık vermeye çalıştı.Kamerun için en tehlikerli ataklardan bir 37. dakikada Eyong'un şutunda ile gelirken kaleci Kawashima bu pozisyonda topu kontrol etti.39. dakikada Japonya'nın sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta yapılan ortayı ıskalayan Kamerun defansının cezasını Honda'nın kesti.Bu golle ilk 45 dakika sona ererken 2. yarı Japonya'nın süt üste gerçekleşen akınları ile başladı.Oyunda dengeyi kuran Kamerun, Samuel Eto'o'nun kanatlardan gerçekleştirdiği akınları ve atılan doğru paslara rağmen skoru değiştirecek golü bulamadı.Eto'o-Webo ikilisine topu taşımakta zorlanan Afrika ekibi, Emana ve Geremi'nin oyuna girişleriyle topun kontrolünü eline alsa da Japonya savunmasını aşamadı.82. dakikada Japonya'dan Okazaki ve 85. dakikada Mbia'nın vuruşları direkten dönünce 90 dakika Japonya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.E Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumunda ise zirvede Japonya'nın averajla önünde Hollanda yer aldı.Bu arada Kamerun Milli Takımı'nda Kayserisporlu kaleci Souleymanou ilk 11'de sahaya çıktı. Ankaragüçlü Geremi ise 75'te Makoun'un yerine oyuna girdi.Free StateOlegario Benquerenca (Portekiz), Jose Manuel Silva (Portekiz), Bertino Miranda (Portekiz)Eiji Kawashima, Yuki Abe, Yuji Nakazawa, Tulio, Yuichi Komano, Yuto Nagatomo, Yoshito Okubo (Dk. 81 Kisho Yano), Yasuhito Endo, Makoto Hasebe (Dk. 88 Junichi Inamoto), Daisuke Matsui (Dk. 69 Shinji Okazaki), Keisuke HondaHamidou Souleymanou, Stephane Mbia, Sebastien Bassong, Nicolas Nkoulou, Benoit Assou-Ekotto, Jean Makoun (Dk. 75 Geremi), Enoh Eyong, Achille Webo, Joel Matip (Dk. 63 Achille Emana), Samuel Eto'o, Eric Choupo-Moting (Dk. 75 Mohamadou Idrissou)Dk. 39 Keisuke Honda (Japonya)Dk. 72 Nkoulou (Kamerun) Dk. 90 Abe (Japonya)