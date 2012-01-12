T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya İran'dan petrol ithalatını azaltıyor TOKYO (A.A)

12 Ocak 2012 11:27

-Japonya İran'dan petrol ithalatını azaltıyor TOKYO (A.A) - 12.01.2012 - Japonya'nın, nükleer programı konusunda Tahran'a karşı ABD yaptırımlarına destek olmak amacıyla İran'dan petrol ithalatını azaltmaya başlayacağı bildirildi. Japonya Maliye Bakanı Jun Azumi, ABD Hazine Bakanı Timithy Geithner'i ziyareti ve 1 saatlik toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, ''İran'ın nükleer programı dünya tarafından gözardı edilemez, bu bakış açısıyla ABD'nin eylemlerini anlamak zorundayız'' dedi. Japonya'nın İran petrolünün yaklaşık yüzde 10'unu ithal ettiğini ifade eden Azumi, ''Bu payın azaltılmasına mümkün olduğunca çabuk başlamak istiyoruz'' dedi. Azumi, açıklamasında toplantıda ayrıca Avro bölgesindeki borç krizi ve tsunaminin felaketinden etkilenen Japonya'nın yeniden inşası konularının tartışıldığını söyledi. Hazine Bakanı Geithner de Japonya'ya İran'a karşı kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24