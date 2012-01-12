-Japonya İran'dan petrol ithalatını azaltıyor TOKYO (A.A) - 12.01.2012 - Japonya'nın, nükleer programı konusunda Tahran'a karşı ABD yaptırımlarına destek olmak amacıyla İran'dan petrol ithalatını azaltmaya başlayacağı bildirildi. Japonya Maliye Bakanı Jun Azumi, ABD Hazine Bakanı Timithy Geithner'i ziyareti ve 1 saatlik toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, ''İran'ın nükleer programı dünya tarafından gözardı edilemez, bu bakış açısıyla ABD'nin eylemlerini anlamak zorundayız'' dedi. Japonya'nın İran petrolünün yaklaşık yüzde 10'unu ithal ettiğini ifade eden Azumi, ''Bu payın azaltılmasına mümkün olduğunca çabuk başlamak istiyoruz'' dedi. Azumi, açıklamasında toplantıda ayrıca Avro bölgesindeki borç krizi ve tsunaminin felaketinden etkilenen Japonya'nın yeniden inşası konularının tartışıldığını söyledi. Hazine Bakanı Geithner de Japonya'ya İran'a karşı kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.